Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια από αύριο, Κυριακή

Αλλαγές στη λειτουργία του τραμ τίθενται σε ισχύ από την Κυριακή 26 Απριλίου, λόγω της διεξαγωγής του 17ου Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου, αλλά και εξαιτίας προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών που επηρεάζουν τη Γραμμή 7.

Ειδικότερα, την Κυριακή 26/04 και κατά το χρονικό διάστημα 08:00 – 13:30, τα δρομολόγια θα τροποποιηθούν ως εξής:

Στη Γραμμή 6 θα εκτελούνται μόνο στο τμήμα Μουσών – Σύνταγμα – Μουσών.

Στη Γραμμή 7 θα λειτουργούν στα επιμέρους τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πάρκο Φλοίσβου – Ασκληπιείο Βούλας και Αγία Σκέπη – Ακτή Ποσειδώνος – Αγία Σκέπη.

Παράλληλα, δεν θα εξυπηρετείται η στάση «Τροκαντερό», ενώ στις στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» δεν θα είναι δυνατή η επιβίβαση στη Γραμμή 6 για το συγκεκριμένο διάστημα.

Επιπλέον, από την Κυριακή 26/04 έως και την Πέμπτη 30/04, καθημερινά από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια της Γραμμής 7 θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Τέλος, ακυρώνονται οι προγραμματισμένες πρωινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 για τα Σαββατοκύριακα 2-3 Μαΐου και 9-10 Μαΐου, λόγω εργασιών κατεδάφισης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.