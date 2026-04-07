Μεγάλη Τρίτη: Πέντε παράξενα έθιμα που λίγοι γνωρίζουν για τη σημερινή ημέρα

Η Μεγάλη Τρίτη δεν είναι από τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας με έντονα τοπικά έθιμα.

Αντίθετα, η Μεγάλη Τρίτη ξεχωρίζει για την κατανυκτική ατμόσφαιρα και την ακολουθία της Κασσιανής, η οποία θυμίζει στους πιστούς τη σημασία της μετάνοιας και της εσωτερικής καθάρσεως.

Παρόλα αυτά, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν διασωθεί κάποιες ιδιαίτερες παραδόσεις που δίνουν στην ημέρα έναν πιο...παράξενο χαρακτήρα.

Πέντε παράξενες παραδόσεις της Μεγάλης Τρίτης

1. Το τροπάριο της Κασσιανής και τα «κρυφά βλέμματα»

Σε πολλές περιοχές της χώρας, η ακολουθία της Κασσιανής δεν ήταν μόνο στιγμές προσευχής αλλά και κοινωνικής επαφής.

Νεαροί πίστευαν ότι μπορούσαν να ανταλλάξουν διακριτικά βλέμματα μέσα στην εκκλησία, κάτι σαν μια παλιά μορφή φλερτ, που γινόταν με σεβασμό στη θρησκευτική ατμόσφαιρα.

2. Σιωπή και αποφυγή εργασιών

Παλιότερα, τα χωριά απέφευγαν βαριές δουλειές αυτή τη μέρα.

Πίστευαν ότι η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στη σιωπή, στη μετάνοια και στην πνευματική καθαρότητα και οι κάτοικοι κρατούσαν την ημέρα ήρεμη, χωρίς θόρυβο και έντονες δραστηριότητες.



3. Προλήψεις για το ψωμί και το ζύμωμα

Σε κάποιες περιοχές υπήρχε η πεποίθηση ότι δεν έπρεπε να ζυμωθεί ψωμί τη Μεγάλη Τρίτη.

Θεωρούνταν ότι το ζύμωμα εκείνη την ημέρα, θα απέδιδε κακό ψωμί ή θα έφερνε γρουσουζιά στο σπίτι. Η παράδοση αυτή δείχνει πώς οι πρακτικές του λαού συνδέονταν με θρησκευτικές ημέρες και προλήψεις.



4. Ιστορίες για την αμαρτωλή γυναίκα

Η ημέρα συνδέεται με την ιστορία της αμαρτωλής γυναίκας του Ευαγγελίου, και σε πολλές περιοχές οι γέροντες αφηγούνταν διδαχές για τη συγχώρεση και τη μετάνοια.

Η θρησκευτική αφήγηση γινόταν μέσο διδασκαλίας και ηθικής καθοδήγησης.



5. Προετοιμασία του σπιτιού σε χαμηλούς τόνους

Αν και οι κύριες προετοιμασίες για το Πάσχα γίνονται αργότερα, σε κάποια μέρη οι νοικοκυρές ξεκινούσαν ήπιες καθαριότητες του σπιτιού.

Η εργασία γινόταν χωρίς μουσική ή φασαρία, σε ένδειξη σεβασμού και κατανύξεως για την ιερότητα της ημέρας.