Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Πάνω από 200 προσαγωγές

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ομάδες κουκουλοφόρων βγήκαν από τον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ.

Παράλληλα, δεύτερη ομάδα ατόμων, που παρέμενε εντός του πανεπιστημιακού campus, πετούσε επίσης αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, προσπαθώντας να περιορίσουν τη δράση των ταραξιών, με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνεται αποπνικτική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, λόγω της κατάστασης διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από το ύψος του Συντριβανιού.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε όχημα εκτόξευσης νερού, τόσο για την απώθηση των επιτιθέμενων όσο και για την κατάσβεση μικρών εστιών φωτιάς που είχαν δημιουργηθεί.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από έκρηξη μολότοφ και διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ζημιές προκλήθηκαν σε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένα όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Στην αρχή των ταραχών, οι νεαροί έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως πρόχειρα οδοφράγματα.

Σημειώνεται ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι εντός της Πολυτεχνικής Σχολής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια είχαν λάβει μέρος στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μετά την αποκλιμάκωση της έντασης, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια.