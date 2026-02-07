ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Πάνω από 200 προσαγωγές

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί ένας αστυνομικός ενώ έχουν προκληθεί ζημιές σε οχήματα

The LiFO team
The LiFO team
Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με βόμβες μολότοφ έξω από το ΑΠΘ - Πάνω από 200 προσαγωγές Facebook Twitter
0

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ομάδες κουκουλοφόρων βγήκαν από τον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ. 

Παράλληλα, δεύτερη ομάδα ατόμων, που παρέμενε εντός του πανεπιστημιακού campus, πετούσε επίσης αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς προς τις αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, προσπαθώντας να περιορίσουν τη δράση των ταραξιών, με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνεται αποπνικτική. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, λόγω της κατάστασης διεκόπη η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από το ύψος του Συντριβανιού.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε όχημα εκτόξευσης νερού, τόσο για την απώθηση των επιτιθέμενων όσο και για την κατάσβεση μικρών εστιών φωτιάς που είχαν δημιουργηθεί.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από έκρηξη μολότοφ και διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ζημιές προκλήθηκαν σε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένα όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Στην αρχή των ταραχών, οι νεαροί έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως πρόχειρα οδοφράγματα.

Σημειώνεται ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι εντός της Πολυτεχνικής Σχολής. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια είχαν λάβει μέρος στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Μετά την αποκλιμάκωση της έντασης, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ελλάδα / Ποια είναι η Άννα Στρατινάκη: Το βιογραφικό και η πορεία της υποδιοικήτριας που παραιτήθηκε

Η παραίτησή της έρχεται λίγο μετά τη γνωστοποίηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για υπεξαίρεση χρημάτων και την εμπλοκή του συζύγου της, αν και η ίδια στην επιστολή της αναφέρει πως παραιτείται «για οικογενειακούς λόγους υγείας»
THE LIFO TEAM
ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ελλάδα / Γιάννης Παναγόπουλος: «Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης» – Τι έδειξε η έρευνα για τις εταιρείες «οχήματα»

Ο Γιάννης Παναγόπουλος και έξι πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών, φέρονται σύμφωνα με την έρευνα, να υπεξαίρεσαν δύο εκατομμύρια ευρώ
THE LIFO TEAM
ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΙΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΤΟ

Ελλάδα / Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς έφτασε η ΕΥΠ στα ίχνη του αξιωματικού - Έδινε πληροφορίες για ΝΑΤΟϊκά σχέδια

Ο αξιωματικός που υπηρετούσε σε θέση ευθύνης, κατηγορείται ότι συνειδητά μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια
THE LIFO TEAM
 
 