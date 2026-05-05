Θεσσαλονίκη: Προσωρινά κρατούμενος ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα

Ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη, για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή, ενώ εκτός από το σφυρί έφερε μαζί του, ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι ο 67χρονος εισήλθε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της πόλης και φέρεται να ζήτησε την καταβολή της σύνταξής του «όπως ήθελε», απειλώντας ότι θα τραυματίσει τους υπαλλήλους σε αντίθετη περίπτωση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες του πέρασαν χειροπέδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τις οποίες επικαλείται ο σταθμός, οι υπάλληλοι της τράπεζας δήλωσαν ότι δεν δέχθηκαν απειλές, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο άνδρας ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 67χρονος

Στην απολογία του, ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν και πως πήγε στην τράπεζα, αξιώνοντας να του καταβληθεί «το πλήρες ποσό της σύνταξής του».

Στο ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε επίσης, ότι ο 67χρονος υποστήριξε ότι κρατούσε το σφυρί επειδή διαθέτει κατάστημα και σκόπευε να καρφώσει ένα καρφί στον τοίχο.

Κατά πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί ο καταλογισμός του. Ο άνδρας φέρεται να έχει ιστορικό ψυχικής υγείας και έχει λάβει σχετική παρακολούθηση, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΣΚΑΪ