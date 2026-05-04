Ηγουμενίτσα: «Δεν γνώριζα τι περιέχει το εμπόρευμα» - Προφυλακίστηκε ο 50χρονος οδηγός

«Aθώος» δήλωσε ο 50χρονος που συνελήφθη στην Ηγουμενίτσα από τις αρχές, καθώς εντοπίστηκαν 500 κιλά ναρκωτικής ουσίας στην νταλίκα που οδηγούσε.

Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, καθώς η νταλίκα ήταν υπό παρακολούθηση, έπειτα από πληροφορίες από τις βουλγαρικές υπηρεσίες.

Κατά την επιθεώρηση του φορτίου, διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα σε χαρτικά προϊόντα -όπως χαρτοπετσέτες– είχαν επιμελώς κρυφτεί μεγάλες ποσότητες υδροπονικής κάνναβης (skunk), αξίας περίπου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτίο είχε αναχωρήσει από τη Βαλένθια, πέρασε από την Ιταλία και έφτασε στην Ηγουμενίτσα, με τελικό προορισμό την Τουρκία.

Ένα μικρό ποσοστό του, όπως εκτιμάται, επρόκειτο να διατεθεί και στην ελληνική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις υδροπονικής κάνναβης, που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Ο 50χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του: «Δεν γνώριζα, τι περιέχει το εμπόρευμα, δεν είχα γνώση για ναρκωτικά, εγώ φόρτωσα στην Βαλένθια χαρτικά, χωρίς να έχω καμία επαφή με τα χαρτικά και ξεκίνησα το ταξίδι μου».

Ωστόσο κρίθηκε προφυλακιστέος και αντιμετωπίζει την κατηγορία της εισαγωγής και μεταφοράς ακατέργαστης ινδικής κάνναβης στην ελληνική επικράτεια.