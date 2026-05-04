Πανελλήνιες 2026: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται 1.000 ευρώ

Στις 29 Μαΐου αρχίζουν φέτος οι πανελλήνιες 2026, με τους μαθητές να εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Τα μαθήματα στα λύκεια αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Μαΐου, δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των πανελληνίων, και στα γυμνάσια την 27η, ενώ οι μαθητές στα ΕΠΑΛ θα εξεταστούν -στο ίδιο μάθημα- στις 30 Μαΐου.

Επίδομα 1.000 ευρώ για τις Πανελλήνιες: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, μετατρέπει σε μόνιμο μέτρο στήριξης την οικονομική επιβράβευση, που αγγίζει τα 1.000 ευρώ, των μαθητών, οι οποίοι διακρίνονται στις πανελλήνιες εξετάσεις και προέρχονται από την ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα, συνολικά 2.106 νέοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν εφάπαξ ποσό 1.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026, με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα, το οποίο είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το προηγούμενο διάστημα, επεκτείνεται πλέον σε εθνικό επίπεδο και αποκτά σταθερό χαρακτήρα. Έμφαση δίνεται σε μαθητές που προέρχονται από αγροτικά νοικοκυριά, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Πανελλήνιες 2026: Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το επίδομα

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, διευρύνεται και το πλαίσιο των δικαιούχων, καθώς στο εξής στο πρόγραμμα εντάσσονται και μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα στην ύπαιθρο, στο πλαίσιο των ενισχύσεων για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη των νέων που επιλέγουν να σπουδάσουν, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων.

«Έχω και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο: από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ. Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.