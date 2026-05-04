ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λήμνος: Ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία - Πόσο θα διαρκεί το ταξίδι

Το νησί του βορείου Αιγαίου θα συνδέεται πλέον ακτοπλοϊκά με το λιμάνι Τσανάκκαλε της γειτονικής χώρας

The LiFO team
The LiFO team
ΛΗΜΝΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Η Λήμνος αποκτά ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Τουρκία από το φετινό καλοκαίρι και ειδικότερα με το λιμάνι του Τσανάκκαλε, σύμφωνα με ανακοίνωση που έγινε γνωστή την Κυριακή.

Η εξέλιξη αυτή, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό στο νησί του βορείου Αιγαίου, γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον έπαρχο Λήμνου, Αποστόλη Κουτσογιάννη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Η Λήμνος προστέθηκε στη μηχανή κρατήσεων! Από χθες, η Λήμνος είναι πλέον διαθέσιμη στη μηχανή κρατήσεων της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας, ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Τουρκία!».

Όπως φαίνεται από την ανάρτηση, το ταξίδια θα διαρκεί 2,5 ώρες.

Η ανάρτηση του έπαρχου της Λήμνου, Αποστόλη Κουτσογιάννη:

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ NASA

Ελλάδα / Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, μετά το σχολείο, ασχολείται με την αποστολή που ετοιμάζει από κοινού με τη NASA

Ένα 15χρονο αγόρι από την Ελλάδα, μαθητής Γ’ Γυμνασίου, έχει τραβήξει την προσοχή με το ενδιαφέρον του για την κβαντική φυσική και τη φιλόδοξη ερευνητική του ιδέα, την οποία παρουσίασε στη NASA και πλέον την αναπτύσσουν από κοινού
THE LIFO TEAM
 
 