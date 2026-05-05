Νέος Κόσμος: Επίθεση 10 ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο - «Τον ρώτησαν από πού είναι»

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο, όπου ομάδα περίπου 10 νεαρών επιτέθηκε με μαχαίρι σε 15χρονο.

Ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με τρεις φίλους του όταν τους πλησίασαν οι δράστες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, «τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν».

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, με τους νεαρούς να φέρονται να κινούνται στην περιοχή «διαφημίζοντας» ότι προέρχονται από τη Γούβα, συνοικία του Παγκρατίου, επιδιώκοντας να επιδείξουν ισχύ.

Νέος Κόσμος: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Όταν εντόπισαν τα ανήλικα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν σε παγκάκι έξω από δημοτικό σχολείο, τα περικύκλωσαν και άρχισαν να τα προπηλακίζουν. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ένα από τα παιδιά έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα οι δράστες να το τραυματίσουν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και στον μηρό.

Ο 15χρονος κατάφερε να απομακρυνθεί και να ζητήσει βοήθεια από καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νωρίτερα η ίδια ομάδα φέρεται να είχε επιτεθεί σε έναν ακόμη ανήλικο -αυτή τη φορά στο Παγκράτι.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πάργα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο



