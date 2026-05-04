Ηλεκτρικά Πατίνια: Αυξάνονται τα ατυχήματα - Προειδοποιήσεις ειδικών για τα «πειραγμένα»

Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και μικρά παιδιά.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Δυτικής Αττικής και σύμβουλος οδικής ασφάλειας, Νίκος Γρέντζελος, ανέδειξε το κύριο πρόβλημα των υποδομών, ειδικά στην Αθήνα.

Όπως σημείωσε, στην πρωτεύουσα «δεν υπάρχουν οι υποδομές», με αποτέλεσμα οι χρήστες πατινιών να κινούνται απροστάτευτοι.

«Επειδή στην Αθήνα δεν υπάρχουν καθόλου ποδηλατόδρομοι, οι οδηγοί κινούνται στο δεξί μέρος του δρόμου. Δεν πρέπει να πηγαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα. Θα πρέπει να φορούν κράνος, ένας πάνω στο πατίνι -δεν επιτρέπεται να είναι δύο- και δεν επιτρέπεται να έχουν ακουστικά ή κινητό. Το βράδυ θα πρέπει να φορούν γιλέκο για να φαίνονται, να είναι καλύτερα ορατοί και να έχουν και φώτα», πρόσθεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Προειδοποιήσεις για τα «πειραγμένα πατίνια»

Παράλληλα, ο Ν. Γρέντζελος υπογράμμισε την έλλειψη εκπαίδευσης των χρηστών. «Δεν υπάρχει υποχρεωτική εκπαίδευση», τόνισε, εξηγώντας ότι πολλοί νέοι κυκλοφορούν χωρίς γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον κίνδυνο που ενέχουν τα «πειραγμένα» πατίνια, τα οποία αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες.

«Υπάρχουν πατίνια που τρέχουν με 60 και 70 χιλιόμετρα», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για οχήματα χωρίς επαρκή μέσα ασφάλειας. «Δεν παρέχει καμία ασφάλεια αυτό το όχημα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας τον αυξημένο κίνδυνο ανατροπής και σοβαρού τραυματισμού.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ξεχωρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια σε δύο κατηγορίες.

Στην πρώτη εντάσσονται εκείνα που κινούνται έως 6 χλμ./ώρα και θεωρούνται ως πεζοί, και στη δεύτερη εκείνα που φτάνουν έως 25 χλμ./ώρα και αντιμετωπίζονται ως ποδήλατα.

Για τη δεύτερη κατηγορία ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες, όπως η κίνηση σε ποδηλατόδρομους ή στο δεξί άκρο του δρόμου, η χρήση κράνους και φωτισμού, καθώς και η απαγόρευση μεταφοράς δεύτερου επιβάτη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

