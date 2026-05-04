Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει και για ποιους είναι αργία

Ακόμη ένα τριήμερο αναμένεται να προκύψει μέσα στο 2026 για αρκετούς εργαζόμενους, καθώς πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

Η ημέρα αυτή, του Αγίου Πνεύματος, αποτελεί παραδοσιακά μια «ανάσα», δίνοντας την ευκαιρία για μια σύντομη απόδραση πριν την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου.

Αυτή τη χρονιά πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, δημιουργώντας έτσι ένα τριήμερο για όσους δεν εργάζονται εκείνη την ημέρα.

Σημειώνεται πως η ημερομηνία συνδέεται με την εορτή της Πεντηκοστής και εορτάζεται πάντα 50 ημέρες μετά το Πάσχα, γεγονός που την καθιστά κινητή γιορτή κάθε χρόνο.

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους εργαζόμενους είναι αργία

Ωστόσο, δεν αποτελεί επίσημη υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους.

Είναι κυρίως αργία για τον δημόσιο τομέα, τις τράπεζες, τα σχολεία και ορισμένες υπηρεσίες, ενώ στον ιδιωτικό τομέα εξαρτάται από τις συλλογικές συμβάσεις ή την απόφαση του εκάστοτε εργοδότη.

Έτσι, για αρκετούς εργαζόμενους το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα αποτελέσει μια ευκαιρία για ξεκούραση ή μικρή απόδραση, ενώ για άλλους θα είναι μια κανονική εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με τον κλάδο και την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.