Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για λεκτική τρανσφοβική επίθεση σε ψητοπωλείο στο κέντρο της πόλης

Άμεση καταγγελία για λεκτική τρανσφοβική επίθεση σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δημοσιοποίησαν τρία τρανς άτομα στα social media.

Σύμφωνα με την ανάρτησή τους, το περιστατικό σημειώθηκε «πριν από λίγες μέρες», εν μέσω «κλιμακούμενου εχθρικού κλίματος» απέναντι σε τρανς πρόσωπα και ιδιαίτερα σε αναγνωρίσιμους/ες ακτιβιστές/τριες.

Όπως χαρακτηριστικά κατήγγειλαν, κατά τη διάρκεια γεύματος, δύο γυναίκες προσέγγισαν το τραπέζι με αφορμή ερώτηση για φαγητό.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες η συζήτηση γρήγορα εκτράπηκε σε επαναλαμβανόμενο misgendering του Γιάννου Κανελλόπουλου παρά τις συνεχείς διορθώσεις, ενώ ακολούθησαν υποτιμητικές αναφορές σε τρίτο τρανς μέλος της παρέας ως «παιδί». Έγινε επίσης αναφορά σε άλλο τρανς άνδρα του σωματείου Proud Seniors στο θηλυκό. Η ένταση κορυφώθηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, μία εκ των δύο γυναικών προέβη σε επίμονες χειρονομίες σε πολύ μικρή απόσταση από το πρόσωπο της Ηλέκτρας Ρώμης Δόχτση.

Μετά τον ρητό αυτοπροσδιορισμό της ως προς ταυτότητα φύλου και σεξουαλικότητα, οι δύο γυναίκες άρχισαν να την αποκαλούν «αγόρι μου», πρακτική που τα καταγγέλλοντα μέρη χαρακτηρίζουν εσκεμμένα προσβλητική. Στη συνέχεια η συζήτηση διεκόπη και οι δύο γυναίκες αποχώρησαν.

Οι καταγγέλλοντες/ουσες αναφέρουν ότι αρχικά θεώρησαν τις γυναίκες άγνωστες, όμως αργότερα διασταύρωσαν –όπως υποστηρίζουν– ότι μία εξ αυτών έχει εμπλακεί και σε προηγούμενα περιστατικά στοχοποίησης τρανς ατόμων στα social media. Τονίζουν ότι «η παρουσία μας στον δημόσιο χώρο δεν είναι υπό όρους» και ότι η ύπαρξή τους δεν συνιστά πρόσκληση σε debate, πόσο μάλλον σε «εξαπάτηση και παρενόχληση».

Οι τρεις υπογραμμίζουν πως το επεισόδιο εντάσσεται σε κλιμάκωση τρανσφοβικών συμπεριφορών στον δημόσιο διάλογο, με σύγχυση φύλου και σεξουαλικότητας και ρητορικές που «απονοηματοδοτούν τον αυτοπροσδιορισμό».

Τέλος, ζητούν σεβασμό στα αντωνυμικά και τη βασική αρχή ότι τα τρανς άτομα ορίζουν οι ίδιοι/ες τον εαυτό τους.

