Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε σε κεντρικό δρόμο

Στο νοσοκομείο ο οδηγός του ΙΧ

Αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή Κ. Καραμανλή με Λ. Καυταντζόγλου της Θεσσαλονίκης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, τον οποίο παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο. Εικόνες από το αναποδογυρισμένο όχημα δημοσίευσε ο ΑΝΤ1.

