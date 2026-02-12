Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο για διακίνηση προσωπικού υλικού 13χρονης

Αναμορφωτικό μέτρο επέβαλε το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων Θεσσαλονίκης σε 15χρονο, ο οποίος παραπέμφθηκε και δικάστηκε με την κατηγορία ότι διέδωσε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν γυμνή ή ημίγυμνη συνομήλική του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2024, μετά από καταγγελία της μητέρας της τότε 13χρονης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον ανήλικο και του επέβαλε ως αναμορφωτικό μέτρο την ανάθεση της επιμέλειάς του για έξι μήνες σε επιμελητή ανηλίκων. Κατά την ίδια διαδικασία, έγινε δεκτό ότι το κορίτσι αποπειράθηκε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή του όταν ενημερώθηκε για τη διακίνηση του υλικού, ισχυρισμό που η υπεράσπιση αμφισβήτησε.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 15χρονος παραδέχθηκε πως έστειλε το επίμαχο υλικό σε φίλο του και αναγνώρισε ότι έκανε λάθος. Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι το υλικό είχε σταλεί σε εκείνον με πρωτοβουλία της ανήλικης, με την οποία επικοινωνούσε το προηγούμενο διάστημα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

