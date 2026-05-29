ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Χανιά: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου λόγω συμπεριφοράς επιβάτη

Ο επιβάτης συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανίων

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΧΑΝΙΑ Facebook Twitter
Επιβάτης που έκανε φασαρία οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου με προορισμό την Ουγκάντα, στα Χανιά / Φωτ.: Unsplash
0

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο των Χανίων, εξαιτίας συμπεριφοράς επιβάτη, το απόγευμα της Παρασκευής.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Γλασκώβη προς την Ουγκάντα. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, προσγειώθηκε εκτάκτως στις 17:30 στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», καθώς ένας επιβάτης προκαλούσε φασαρία και αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης και αρνούνταν να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αεροδρομίου προχώρησαν στη σύλληψη του επιβάτη, ο οποίος κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνέχισε να προβάλλει αντίσταση και μετά την άφιξη των αστυνομικών.

Αφού απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος, η πτήση συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της προς τον τελικό προορισμό της.
 

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα

Ελλάδα / Φωτιά τώρα στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης

«Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ο αέρας σπρώχνει με ταχύτητα τις φλόγες με κατεύθυνση προς τη Ροδιά Τυρνάβου», μεταδίδει τοπικό μέσο ενημέρωσης
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ελλάδα / Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Ανεβαίναμε και εμείς στο παιχνίδι» - Τι είπαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Όσα ισχυρίστηκαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού «crazy dance» και ο μηχανικός που ανέλαβε τον έλεγχό του
THE LIFO TEAM
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ελλάδα / Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική έξοδος των εκδρομέων - Κίνηση σε λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Την τιμητική τους έχουν φέτος και τα τρία μέγαλα λιμάνια της Αττικής, καθώς και οι δύο σταθμοί ΚΤΕΛ με την κίνηση φέτος να παρουσιάζει αύξηση 5% σε σύγκριση με πέρυσι
THE LIFO TEAM
 
 