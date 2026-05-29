Αμπελόκηποι: Ισόβια στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία της συζύγου του το 2024

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 42χρονο κατηγορούμενο για την δολοφονία της συζύγου του, το Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμα τους στους Αμπελόκηπους.

Υπενθυμίζεται ότι το πτώμα της γυναίκας ο 42χρονος είχε κρύψει στο πατάρι.

Ένοχος ο 42χρονος για τη δολοφονία της γυναίκας του στους Αμπελόκηπους

Με την απόφασή του, το δικαστήριο κήρυξε κατά πλειοψηφία (6-1) ένοχο τον 42χρονο για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η γνώμη του μέλους (ένορκος) που μειοψήφησε, ήταν ότι στον κατηγορούμενο πρέπει να αποδοθεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης δυο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Οι δικαστές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν ελαφρυντικά στον 42χρονο ο οποίος στην απολογία του απέδωσε το έγκλημα του σε βρασμό. Ο κατηγορούμενος είπε ότι έκρυψε το πτώμα γιατί δεν σκεφτόταν λογικά και είπε ότι πέντε ημέρες μετά ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την πρόταση του εισαγγελέα της Έδρας ο οποίος είπε πως ο κατηγορούμενος σχεδίασε και διέπραξε την δολοφονία «με μεγάλη ψυχική ηρεμία» ενώ τόνισε πως «τύλιξε τη σορό με 8 στρώσεις πλαστικού και επιμελώς την τοποθέτησε πάνω στο πατάρι, όπως και το σφυρί. Διατείνεται εδώ ότι είχε βρασμό ψυχικής όρμης: Όχι δεν είχε. Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία. Κατέστρωσε σχέδιο για να εμφανίζει ζωντανή τη σύζυγό του. Πιστεύω ότι το διάστημα που η σορός βρίσκονταν στο πατάρι σκέφτονταν τρόπους να την ξεφορτωθεί αλλά για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει δεν μπόρεσε να το κάνει. Ήταν προμελετημένο. Η ομολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ήταν κυνική, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια».