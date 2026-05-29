ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αμπελόκηποι: Ισόβια στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία της συζύγου του το 2024

Ο 42χρονος είχε κρύψει στο πατάρι τη σορό της γυναίκας του

The LiFO team
The LiFO team
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΣΟΒΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον 42χρονο κατηγορούμενο για την δολοφονία της συζύγου του, το Νοέμβριο του 2024 στο διαμέρισμα τους στους Αμπελόκηπους.

Υπενθυμίζεται ότι το πτώμα της γυναίκας ο 42χρονος είχε κρύψει στο πατάρι.

Ένοχος ο 42χρονος για τη δολοφονία της γυναίκας του στους Αμπελόκηπους

Με την απόφασή του, το δικαστήριο κήρυξε κατά πλειοψηφία (6-1) ένοχο τον 42χρονο για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η γνώμη του μέλους (ένορκος) που μειοψήφησε, ήταν ότι στον κατηγορούμενο πρέπει να αποδοθεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης δυο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Οι δικαστές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν ελαφρυντικά στον 42χρονο ο οποίος στην απολογία του απέδωσε το έγκλημα του σε βρασμό. Ο κατηγορούμενος είπε ότι έκρυψε το πτώμα γιατί δεν σκεφτόταν λογικά και είπε ότι πέντε ημέρες μετά ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την πρόταση του εισαγγελέα της Έδρας ο οποίος είπε πως ο κατηγορούμενος σχεδίασε και διέπραξε την δολοφονία «με μεγάλη ψυχική ηρεμία» ενώ τόνισε πως «τύλιξε τη σορό με 8 στρώσεις πλαστικού και επιμελώς την τοποθέτησε πάνω στο πατάρι, όπως και το σφυρί. Διατείνεται εδώ ότι είχε βρασμό ψυχικής όρμης: Όχι δεν είχε. Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία. Κατέστρωσε σχέδιο για να εμφανίζει ζωντανή τη σύζυγό του. Πιστεύω ότι το διάστημα που η σορός βρίσκονταν στο πατάρι σκέφτονταν τρόπους να την ξεφορτωθεί αλλά για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει δεν μπόρεσε να το κάνει. Ήταν προμελετημένο. Η ομολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ήταν κυνική, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 39χρονο

Ελλάδα / Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 39χρονο

Ισχυρίζεται ότι «τα έχασε» όταν η γυναίκα του μίλησε απαξιωτικά πως το πρώτο παιδί δεν είναι δικό του και ότι είχε σχέση με τον κολλητό του φίλο
LIFO NEWSROOM
Γυναικοκτονία στου Αμπελόκηπους: Η γειτονιά «πίεσε» τον δράστη να ομολογήσει το έγκλημα

Ελλάδα / Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Η γειτονιά «πίεσε» τον δράστη να ομολογήσει το έγκλημα

Το πτώμα της γυναίκας που ο γυναικοκτόνος είχε κρύψει στο πατάρι είχε αρχίσει να προχωρά στη διαδικασία της σήψης και τα ερωτήματα της γειτονιάς πίεσαν τον δράστη να ομολογήσει
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ελλάδα / Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Ανεβαίναμε και εμείς στο παιχνίδι» - Τι είπαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη

Όσα ισχυρίστηκαν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του παιχνιδιού «crazy dance» και ο μηχανικός που ανέλαβε τον έλεγχό του
THE LIFO TEAM
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ελλάδα / Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική έξοδος των εκδρομέων - Κίνηση σε λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Την τιμητική τους έχουν φέτος και τα τρία μέγαλα λιμάνια της Αττικής, καθώς και οι δύο σταθμοί ΚΤΕΛ με την κίνηση φέτος να παρουσιάζει αύξηση 5% σε σύγκριση με πέρυσι
THE LIFO TEAM
 
 