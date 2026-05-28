Θάνατος 10χρονου στις Σέρρες: Ελεύθερη η μητέρα - Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ιδιοκτήτρια σπιτιού

Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με τον θάνατο του 10χρονου γιου της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών.

Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας (κατ΄ εξακολούθηση) ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.

Ο θάνατος του ανήλικου στις Σέρρες

Παρότι οι δύο κατηγορίες διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, η υπόθεση οδηγήθηκε, με παραγγελία της εισαγγελέως πλημμελειοδικών Σερρών, σε κύρια ανάκριση, καθώς, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, για την πρώτη πράξη υπάρχει πρόβλεψη για επιβολή περιοριστικών όρων (ακόμη και προσωρινής κράτησης).

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια Σερρών, η 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Aστυνομικό Tμήμα του τόπου διαμονής.

Στην απαγγελία των παραπάνω κατηγοριών, η εισαγγελική Αρχή έλαβε υπ' όψιν τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που «έδειξαν» ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει χθες το πρωί το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε στο νερό. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ