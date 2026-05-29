Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ποιες θάλασσες θα είναι οι πιο ζεστές για μπάνιο

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πλησιάζει και πολλοί ετοιμάζονται για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεόδωρο Κολυδά και τα στοιχεία των χαρτών Copernicus Marine, οι θερμοκρασίες της θάλασσας στην Ελλάδα ανεβαίνουν σταδιακά, με ορισμένες περιοχές να προσφέρονται περισσότερο για βουτιές σε σύγκριση με άλλες.

Οι πιο «ζεστές» θάλασσες εντοπίζονται στο Ιόνιο, στη νότια Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και γενικότερα στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, όπου η θερμοκρασία του νερού αγγίζει ήδη τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας πιο ευχάριστες συνθήκες για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς.

Αντίθετα, στο Βόρειο Αιγαίο και σε ορισμένα τμήματα του κεντρικού Αιγαίου, η θάλασσα διατηρεί ακόμη τη δροσιά της άνοιξης, με τις θερμοκρασίες να κινούνται κοντά στους 19 με 21 βαθμούς.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου οι περισσότερες θαλάσσιες περιοχές της χώρας θα περάσουν σταδιακά σε πιο καλοκαιρινές θερμοκρασίες, φτάνοντας τους 22 έως και 24 βαθμούς Κελσίου - επίπεδα που θεωρούνται αρκετά άνετα για τους περισσότερους λουόμενους.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου οι πιο ευνοϊκές συνθήκες για κολύμπι καταγράφονται κυρίως στο Ιόνιο και στα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα της χώρας, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο η αίσθηση παραμένει πιο ψυχρή.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 28, 2026

Η εικόνα βελτιώνεται αισθητά από την 1η Ιουνίου, καθώς η θερμοκρασία του νερού ανεβαίνει τόσο στο Ιόνιο όσο και γύρω από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, δίνοντας πλέον πιο ξεκάθαρα καλοκαιρινό χαρακτήρα στις ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι πιο ευνοημένες περιοχές για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να είναι:

το Ιόνιο

η νότια Πελοπόννησος

η νότια Κρήτη

τα Δωδεκάνησα

και το νότιο και ανατολικό Αιγαίο.

Πιο δροσερές θα παραμείνουν οι θάλασσες στο Βόρειο Αιγαίο, στο Θρακικό πέλαγος και σε περιοχές όπου επικρατούν ισχυρότεροι άνεμοι ή παρατηρείται ανάδυση ψυχρότερων νερών.

Παρά τις παραδοσιακές επιφυλάξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές για το μπάνιο ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, το συγκεκριμένο τριήμερο έχει πλέον ταυτιστεί με την πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή απόδραση και την έναρξη της θερινής περιόδου για χιλιάδες εκδρομείς.

Αναλυτικά το άρθρο του Θεόδωρου Κολύδα:

«Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που σταδιακά ζεσταίνονται. Στα δυτικά και νότια η αίσθηση θα είναι αρκετά ευχάριστη, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο η θάλασσα θα κρατήσει ακόμη λίγη από τη δροσιά της άνοιξης. Με βάση τους χάρτες Copernicus Marine, οι ελληνικές θάλασσες μπαίνουν σταδιακά σε πιο καλοκαιρινή φάση, αλλά όχι παντού με τον ίδιο ρυθμό.

Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το πρώτο μπάνιο θα είναι πιο ευχάριστο κυρίως σε Ιόνιο, νότια Κρήτη, Δωδεκάνησα και νότιο/ανατολικό Αιγαίο, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο και σε ορισμένες περιοχές του κεντρικού Αιγαίου η θάλασσα θα παραμείνει πιο δροσερή.

Γενική εικόνα

Στην αρχή της περιόδου, γύρω στις 29-30 Μαΐου, οι περισσότερες ελληνικές θάλασσες βρίσκονται περίπου στους 20 με 22°C.

Αυτό σημαίνει ότι το μπάνιο είναι εφικτό, αλλά για αρκετούς θα δώσει ακόμη την αίσθηση της «δροσερής άνοιξης». Καθώς περνούν οι ημέρες, η θάλασσα ζεσταίνεται σταδιακά. Μέχρι τις 3-6 Ιουνίου, μεγάλες θαλάσσιες περιοχές της χώρας περνούν στους 22 με 24°C, τιμές που για τους περισσότερους είναι αρκετά πιο άνετες για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου η θάλασσα είναι ακόμη σχετικά δροσερή. Στο Βόρειο Αιγαίο και γύρω από το βορειότερα πελάγη οι τιμές κινούνται κοντά στους 19-21°C. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο επικρατούν κυρίως τιμές γύρω στους 21-22°C, ενώ στο Ιόνιο υπάρχουν ήδη περιοχές με 22-23°C. Για μπάνιο: Καλή επιλογή το Ιόνιο και τα νοτιότερα τμήματα, πιο δροσερή αίσθηση στο Βόρειο Αιγαίο.

Δευτέρα 1 Ιουνίου

Η πρώτη ημέρα του Ιουνίου δείχνει σαφή βελτίωση. Η θάλασσα γύρω από την Ελλάδα αποκτά πιο καλοκαιρινό χαρακτήρα. Στο Ιόνιο η θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο, ενώ το νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα κινούνται σε αρκετά ευχάριστες τιμές, κυρίως 22-23°C Για μπάνιο: Για τους περισσότερους πλέον οι συνθήκες είναι καλές. Μόνο στα βορειότερα νερά η θάλασσα μπορεί να φαίνεται ακόμη δροσερή.

Η θάλασσα τις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ακόμη θερμότερη, κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά. Το Ιόνιο και οι περιοχές γύρω από τη νότια Ελλάδα έχουν πλέον αρκετά εκτεταμένες ζώνες 23°C, ενώ τοπικά εμφανίζονται και υψηλότερες τιμές. Στο Αιγαίο οι θερμοκρασίες παραμένουν γενικά λίγο χαμηλότερες, αλλά η τάση είναι ανοδική. Στο Βόρειο Αιγαίο, πάντως, εξακολουθούν να υπάρχουν πιο δροσερές θαλάσσιες περιοχές. Για μπάνιο: Πολύ καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, ειδικά αν βοηθούν και οι άνεμοι στην ακτή.

Με βάση την εξέλιξη των χαρτών, το πρώτο μπάνιο θα είναι εφικτό και σε αρκετές περιοχές ευχάριστο, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Δεν μιλάμε ακόμη για πολύ ζεστή καλοκαιρινή θάλασσα παντού, αλλά οι τιμές 22-24°C που εμφανίζονται σταδιακά σε πολλές περιοχές είναι αρκετά καλές για την εποχή. Πιο ευνοϊκές περιοχές: Ιόνιο Νότια Πελοπόννησος Νότια Κρήτη Δωδεκάνησα Νότιο και ανατολικό Αιγαίο Πιο δροσερές περιοχές: Βόρειο Αιγαίο Θρακικό ορισμένα τμήματα του κεντρικού Αιγαίου περιοχές με τοπική ανάδυση ψυχρότερων νερών ή ενισχυμένους ανέμους. Παρά τις κατά τόπους λαϊκές επιφυλάξεις για το μπάνιο ανήμερα μεγάλων θρησκευτικών εορτών, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί στη σύγχρονη ελληνική συνήθεια ως ένα από τα πρώτα μεγάλα καλοκαιρινά τριήμερα. Για πολλούς είναι η πρώτη πραγματική επαφή με τη θάλασσα, αν και η θερμοκρασία του νερού κρατά ακόμη σε αρκετές περιοχές λίγη από τη δροσιά της άνοιξης».