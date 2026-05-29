Φωτιά τώρα στη Λάρισα: Πνέουν δυνατοί άνεμοι και έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση κοντά στους Γόννους Λάρισας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Οι πρώτες φλόγες εκδηλώθηκαν περίπου στις 15:30 σε αγροτική έκταση. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στη γύρω περιοχή, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης, μεταξύ των οποίων στρέμματα με ελιές, σιτάρι και με κριθάρι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για τον οικισμό των Γόννων. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από το μεσημέρι επιχειρούν στο σημείο 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη Α/Φ, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης larissanet.gr μεταδίδει ότι «η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ο αέρας σπρώχνει με ταχύτητα τις φλόγες με κατεύθυνση προς τη Ροδιά Τυρνάβου».



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, larissanet.gr