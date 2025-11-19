ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Βιασμός 12χρονης στην Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Γιατί δεν συνελήφθη ο 16χρονος

Στον εισαγγελέα η δικογραφία για την καταγγελία βιασμού 12χρονης από 16χρονο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΒΙΑΣΜΟΣ 12ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΤΡΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Freepik
0

Στα χέρια του εισαγγελέα παραδίδεται σήμερα η δικογραφία για την υπόθεση βιασμού 12χρονης από έναν 16χρονο στην Πάτρα.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε χθες, έδειξε ότι η ανήλικη έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις και η έκθεση συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία.

Βιασμός 12χρονης στην Πάτρα: Γιατί δεν συνελήφθη ο 16χρονος

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του παιδιού, ένας 16χρονος γνωστός της κόρης της, την απομόνωσε το απόγευμα του Σαββάτου σε προαύλιο χώρο σχολείου σε περιοχή της νότιας Πάτρας και τη βίασε.

Ο νεαρός δεν έχει συλληφθεί, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο, ωστόσο ο εισαγγελέας είναι αυτός ο οποίος αναμένεται να ασκήσει δίωξη σε βάρος του έπειτα από την παραλαβή της δικογραφίας.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επιχείρηση «JAD Mobile 8»: 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στην Ελλάδα μέσα σε 11 ημέρες

Ελλάδα / Επιχείρηση «JAD Mobile 8»: 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στην Ελλάδα μέσα σε 11 ημέρες

Στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης εντοπίστηκαν συνολικά 462 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 232 σε σχέση με την περσινή χρονιά
LIFO NEWSROOM
 
 