Βιασμός 12χρονης στην Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Γιατί δεν συνελήφθη ο 16χρονος

Στα χέρια του εισαγγελέα παραδίδεται σήμερα η δικογραφία για την υπόθεση βιασμού 12χρονης από έναν 16χρονο στην Πάτρα.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε χθες, έδειξε ότι η ανήλικη έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις και η έκθεση συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία.

Βιασμός 12χρονης στην Πάτρα: Γιατί δεν συνελήφθη ο 16χρονος

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του παιδιού, ένας 16χρονος γνωστός της κόρης της, την απομόνωσε το απόγευμα του Σαββάτου σε προαύλιο χώρο σχολείου σε περιοχή της νότιας Πάτρας και τη βίασε.

Ο νεαρός δεν έχει συλληφθεί, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο, ωστόσο ο εισαγγελέας είναι αυτός ο οποίος αναμένεται να ασκήσει δίωξη σε βάρος του έπειτα από την παραλαβή της δικογραφίας.