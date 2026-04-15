Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως κατηγορούνται οι συλληφθέντες

Σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών μετατράπηκε η ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Οι τρεις νεαροί ηλικίας 26, 22 και 23 ετών που συνελήφθησαν αρχικά με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αναβάθμιση των κατηγοριών έπειτα από την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, εκτιμώντας ότι υπήρξε παράλειψη ενεργειών που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το μοιραίο αποτέλεσμα, υποστηρίζει το Tempo24.

Η αιτία θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Από ανακοπή καρδιάς προήλθε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 19χρονης.

Αναμένεται η ανάλυση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Επίσης, ένα στοιχείο που προκύπτει από ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ είναι ότι, όταν ο 23χρονος «κάλεσε τον αρσιβαρίστα για να φέρει τα ναρκωτικά, ο 26χρονος φέρεται να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο από ίχνη κοκαΐνης και να κρύψει το κινητό της 19χρονης».

Παράλληλα, κάμερα ασφαλείας στο σημείο, έχει καταγράψει έναν από τους νεαρούς να μεταφέρει τη 19χρονη, με τους άλλους δύο εμπλεκόμενους στην υπόθεση να ακολουθούν.

Η μαρτυρία του πατέρα

O πατέρας της 19χρονης περιέγραψε την κόρη του ως ένα ήσυχο και προστατευμένο παιδί, χωρίς καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες ή επικίνδυνες συμπεριφορές.

Τονίζει ότι η καθημερινότητά της περιοριζόταν στο σπίτι, στη σχολή και σε απλές εξόδους με φίλες της, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να είχε εμπλοκή σε ουσίες ή «επικίνδυνες παρέες».

Παράλληλα, ο πατέρας εκφράζει την πεποίθηση ότι η κόρη του μπορεί να έπεσε θύμα τρίτων, μιλώντας για πιθανή παγίδευση ή ότι της έβαλαν κάτι στο ποτό της.