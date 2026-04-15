Κεφαλονιά: «Την είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομαχούσε» - Συντετριμμένος ο πατέρας της 19χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών, για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά.

O πατέρας της συντετριμμένος, περιγράφει τις τελευταίες ώρες της κόρης του, η οποία βρέθηκε στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα.

Ο ίδιος περιγράφει την 19χρονη ως ένα ήσυχο και προστατευμένο παιδί, χωρίς καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες ή επικίνδυνες συμπεριφορές.

Τονίζει ότι η καθημερινότητά της περιοριζόταν στο σπίτι, στο σχολείο και σε απλές εξόδους με φίλες της, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να είχε εμπλοκή σε ουσίες ή “επικίνδυνες παρέες”.

Παράλληλα, ο πατέρας εκφράζει την πεποίθηση ότι η κόρη του μπορεί να έπεσε θύμα τρίτων, μιλώντας για πιθανή παγίδευση ή ότι της έβαλαν κάτι στο ποτό της.

Κεφαλονία: «Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο πατέρας της 19χρονης

«Το παιδί μου δεν ήταν τέτοιο παιδί, μπορεί να το επηρέασαν, να του έριξαν τίποτα, να το έκαναν υποχείριό τους. Το παιδί στις 3 η ώρα που το άφησαν εκεί, μέχρι τις 5, το είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομάχαγε, ούτε σκυλί να ήταν. Δεν υπάρχω, τελείωσα. Μια λέξη μόνο. Δεν υπάρχω», ανέφερε αρχικά μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον ΑΝΤ1.

«Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου, έχασα τον ουρανό με τα άστρα από πάνω μου. Δεν υπάρχω. Θα με δείτε σε λίγες μέρες που δε θα υπάρχω. Η κορούλα μου, αυτό το βλαστάρι, αυτό το αγγελούδι. Την κράτησα στην Κεφαλονιά να μην πάει στην Αθήνα, να μην περάσει στις Πανελλήνιες για να μη τη χάσω στην Αθήνα», συνέχισε.

«Λέω, με τόσα εγκλήματα που γίνονται, την κράτησα εδώ. Την έβαλα στο νησί σε μια σχολή εδώ και μου την σκοτώσανε. Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, δεν είχε σχέση με ποτά. Σχολείο και σπίτι, καμιά φορά πήγαινε με τις φίλες της σε ένα καφέ. Φυσιολογικά πράγματα», συμπλήρωσε.

«Εγώ πιστεύω ότι με δόλο την αποπλάνησαν, την πήραν, της έβαλαν τίποτα στο ποτό και έπαθε ό,τι έπαθε. Πεταμένη στο δρόμο ήταν. Την πήραν οι άνθρωποι μέσα, από ό,τι λένε οι κάμερες τώρα και από ό,τι ακούω. Την πήραν τρία άτομα, ο ένας την είχε σηκωτή, οι άλλοι από πίσω την πέταξαν και έφυγαν», κατέληξε.