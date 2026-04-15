Κεφαλονιά: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης

Από ανακοπή καρδιάς προήλθε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Αναμένεται η ανάλυση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Επίσης, ένα στοιχείο που προκύπτει σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ είναι ότι, όταν ο 23χρονος «κάλεσε τον αρσιβαρίστα για να φέρει τα ναρκωτικά» και πως ο ένας από τους εμπλεκόμενους «φέρεται να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο από ίχνη κοκαΐνης και να κρύψει το κινητό της 19χρονης».

Παράλληλα, κάμερα ασφαλείας στο σημείο, έχει καταγράψει έναν από τους νεαρούς να μεταφέρει τη 19χρονη, με τους άλλους δύο εμπλεκόμενους στην υπόθεση να ακολουθούν.

Κεφαλονιά: Χρήση κοκαΐνης ανέφερε ο 23χρονος

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 23χρονου, ο ίδιος και η 19χρονη έκαναν χρήση κοκαΐνης και, κατά αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ, η νεαρή φέρεται να ζήτησε κι άλλη ποσότητα. Μετά από λίγη ώρα η δόση έφτασε στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο βρέθηκε αργότερα και ο 26χρονος αθλητής άρσης βαρών, αλλά και ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να μην έκανε χρήση ναρκωτικών.

Όταν η 19χρονη λιποθύμησε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας από τους τρεις τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ. Η κλήση απαντήθηκε στην Πάτρα και, λίγο αργότερα, διασώστες έφτασαν στην πλατεία, όπου βρήκαν τη νεαρή σε λιπόθυμη κατάσταση.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο και παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε διακίνηση ναρκωτικών, αφού ο ένας είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση με ουσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έρευνα και στα σπίτια των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θα υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί εάν έκαναν χρήση κοκαΐνης.

