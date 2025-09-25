Φωκίδα: Πέθανε 5χρονο παιδί μετά από ίωση

Πέθανε 5χρονο παιδί στη Φωκίδα μετά από ίωση.

Το παιδί διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr και σύμφωνα με την πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη - Κουτσούμπα, που μίλησε στο τοπικό μέσο, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο - παιδικό σταθμό Λιδωρικίου.

Φωκίδα: Το 5χρονο παιδί περνούσε «μια απλή ίωση»

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», δήλωσε η κ. Λαγγουράνη - Κουτσούμπα.

Το 5χρονο περνούσε «μια απλή ίωση», την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το άλλο παιδί της οικογένειας.

Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.