Τέμπη: Παρέμβαση της Εισαγγελίας Λάρισας για το ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, έπειτα από καταγγελίες συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που αφορούν το κτήριο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ζητείται η συλλογή στοιχείων από την Πολεοδομία του Δήμου Λαρισαίων, συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών αδειών, σχετικών εγγράφων και του φακέλου πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για τον ορισμό πραγματογνώμονα πολιτικού μηχανικού, ο οποίος θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο συνεδριακό κέντρο, κατόπιν εντολής του αρμόδιου προανακριτικού γραφείου.

Σκοπός είναι η σύνταξη έκθεσης σχετικά με την ύπαρξη τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων, τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων, την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Επιπλέον, με συμπληρωματική εντολή, ζητείται από αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης να ενημερώσει για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά την παραλαβή της αίθουσας, προκειμένου να καταστεί λειτουργική και κατάλληλη προς χρήση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ