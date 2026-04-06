Δίκη για τα Τέμπη: Στο επίκεντρο το αίτημα αποχής της προέδρου για τα «χαμένα βίντεο»

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα, η διαδικασία της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Από νωρίς το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, η πρόσβαση στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ γίνεται υπό αυστηρούς ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκεται και η απόφαση του Πλημμελειοδικείου Λάρισας να κάνει δεκτή τη δήλωση αποχής της προέδρου στη δίκη για τα λεγόμενα «χαμένα βίντεο».

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με δικηγόρο οικογένειας θύματος να ανακοινώνει προσφυγή στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα της διαδικασίας.

Δίκη για τα Τέμπη: Νέα στοιχεία και αιτήματα εν μέσω της διαδικασίας

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων, αναφέρθηκαν στην ύπαρξη νέου οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο, φωτογραφίες και λήψεις από drone.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το υλικό αυτό δείχνει ότι ο χώρος του δυστυχήματος ενδέχεται να αλλοιώθηκε τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, κάνοντας λόγο για πιθανό «μπάζωμα» που ίσως επηρέασε σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν νομικοί που υποστηρίζουν ότι η δικογραφία είναι ήδη πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσει η απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων, έχει ζητήσει να υπάρξει οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης. Το αίτημα αυτό αναμένεται να εξεταστεί από το δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης των συνηγόρων.

Η διαδικασία μέχρι στιγμής εξελίσσεται σε ήρεμο κλίμα, με τη συνεδρίαση να επικεντρώνεται κυρίως σε διαδικαστικά ζητήματα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η δίκη θα διαρκέσει αρκετό χρόνο, καθώς περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μαρτύρων και τεχνικών στοιχείων που πρέπει να εξεταστούν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ