Δίκη για Τέμπη: Το ελληνικό δημόσιο θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας

Για τις 27 Απριλίου ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος για το σιδηροδορμικό δυστύχημα στα Τέμπη, που πραγματοποιείται στο ειδικό συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις», στη Λάρισα.

Σήμερα, όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε η τρίτη ημέρα της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη με τη νομιμοποίηση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων συγγενών θυμάτων και τραυματιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δικηγόρος δήλωσε πως το ελληνικό δημόσιο θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ωστόσο λόγω πέρας του ωραρίου της γραμματέως της έδρας, η πρόεδρος της διαδικασιας ανέφερε πως η συγκεκριμένη νομιμοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη δικάσιμο, δηλαδή στις 27 Απριλίου.

Δίκη για Τέμπη: Τι έγινε στη σημερινή διαδικασία

Επίσης δήλωσαν παράσταση και άλλοι συγγενείς θυμάτων και τραυματίες που δεν εμφανίζονται στο κατηγορητήριο ή εμφανίζονται μόνο στη λίστα των τραυματιών αλλά δεν κλήθηκαν να καταθέσουν.

Οι συγγενείς και οι τραυματίες που δήλωσαν παράσταση κατά το στάδιο της προδικασίας είναι 179, ενω η λίστα συμπληρώνεται με 50 Δικηγορικούς Συλλόγους και την Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης.

Εκτός από τους 57 νεκρούς το κατηγορητήριο αναφέρει πως οι βαριά τραυματίες είναι τουλάχιστον 32. Σήμερα δήλωσαν παράσταση συγγενείς του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη ο οποίος φέρει τα πλέον σοβαρά τραύματα εξαιτίας της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να μην έχει επανέλθει ακόμα από το κώμα στο οποίο βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια.

Βαριά ήταν τα τραύματα και για ένα βρέφος το οποίο το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου μόλις 5,5 μηνών ταξίδευε στην αμαξοστοιχία μαζί με την μητέρα και την γιαγιά του με την πρώτη να παρίσταται σήμερα στο δικαστήριο.

Από τις οικογένειες θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεχώρισαν οι δηλώσεις της οικογένειας Δουρμίκα και της οικογένειας Μόλχο.

«Εκλιπαρώ την δικαιοσύνη να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του παιδιού μου και να δικαιωθούν τα εγγόνια μου» δήλωσε η μητέρα της στρατιωτικού Ελενας Δουρμίκα ενώ ο σύζυγός της ανέφερε μόνο πως «η αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία της, της στοίχισε την ζωή».

Ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια Μόλχο γνωστοποίησε στο δικαστήριο πως οι γονείς την Εριέττας προχώρησαν σε τρεις κινήσεις για να τιμήσουν την μνήμη της κόρης τους. Συγκεκριμένα προχώρησαν στην χορήγηση υποτροφίας για το σχολείο που πήγαινε, στην ίδρυση έδρας στο Πανεπιστήμιο που φοιτούσε ενώ σκοπεύουν να προχωρήσουν στην ίδρυση Ιδρύματος «ΕΡΙΕΤΤΑ ΜΟΛΧΟ» για την φιλοξενία συγγενών καρκινοπαθών ασθενών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ