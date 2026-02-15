Τέμπη: «Θα είμαστε 28 του μήνα όλοι Αθήνα», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Κάλεσμα έκανε ο Πάνος Ρούτσι για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο MEGA.

Κάλεσμα Ρούτσι για τα Τέμπη

Ο Πάνος Ρούτσι όταν ρωτήθηκε αν έχει οργανωθεί κάτι για τις 28 Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι θα γίνει συλλαλητήριο λέγοντας ότι «όλοι ενωμένοι θα είμαστε στο Σύνταγμα και Θεσσαλονίκη. Θα μοιραστούμε».

Παράλληλα ανέφερε ότι ο σύλλογος για τα θύματα των Τεμπών έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση.

«Θα είμαστε 28 του μήνα Αθήνα».

Μάλιστα, σε πολλές ακόμα περιοχές και πόλης της χώρας έχουν διοργανωθεί για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου συλλαλητήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη στη θέση του προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία στα μέσα Ιανουαρίου.

Στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τέμπη: Συνεχίζεται με μηνύσεις η δίκη για τα βίντεο