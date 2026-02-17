ΕΛΛΑΔΑ
Τέμπη: Η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου

The LiFO team
Φωτ. Eurokinissi
Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση για την τραγωδία στα Τέμπη.

Για την ανάδειξη της έδρας πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση, στο Εφετείο Λάρισας.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.

Η σύνθεση της έδρας για την εκδίκαση της τραγωδίας στα Τέμπη

Η έδρα θα απαρτίζεται από:

  • Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
  • Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
  • Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
  • Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία
  • Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
  • Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

THE LIFO TEAM
 
 