Τέμπη: Η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση για την τραγωδία στα Τέμπη.

Για την ανάδειξη της έδρας πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση, στο Εφετείο Λάρισας.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.

Η σύνθεση της έδρας για την εκδίκαση της τραγωδίας στα Τέμπη

Η έδρα θα απαρτίζεται από:

Πρόεδρος : Στεφανίδου Γεωργία

: Στεφανίδου Γεωργία Αναπληρώτρια πρόεδρος : Κοσίνα Ιωάννα

: Κοσίνα Ιωάννα Μέλη : Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης

: Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης Αναπληρωματικό μέλος : Τσάνα Μαρία

: Τσάνα Μαρία Εισαγγελέας : Κουρινιώτη Αγγελική

: Κουρινιώτη Αγγελική Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τέμπη: Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε την εκταφή εννέα σορών θυμάτων εντός της εβδομάδας