Ταΰγετος: Τέσσερις οι τραυματίες ορειβάτες που έπεσαν σε χαράδρα - Μεταφέρονται σε καταφύγιο

Στους τέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των τραυματισμένων ορειβατών, που εγκλωβίστηκαν νωρίτερα την Κυριακή (18/1) σε δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, στον Ταΰγετο, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική.

Η επιχείρηση διάσωσής τους, την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την Υπηρεσία να ενημερώνει πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και προσέγγισαν τους οκτώ ορειβάτες και τους μεταφέρουν στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης.

Στους τραυματίες παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονται με φορείο από τις δυνάμεις προς το ορειβατικό καταφύγιο.

Ταΰγετος: Το χρονικό του εγκλωβισμού των ορειβατών

Υπενθυμίζεται πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 01:00 μετά το μεσημέρι της Κυριακής για την ομάδα των οκτώ ορειβατών, που είχαν εγκλωβιστεί σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν επικοινωνία με τον επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ο οποίος τους ενημέρωσε ότι τέσσερα μέλη έχουν τραυματιστεί.

Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων. Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ και την 6η ΕΜΟΔΕ και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ταΰγετος: Επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική οι οκτώ ορειβάτες που έπεσαν σε χαράδρα