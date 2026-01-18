Ταΰγετος: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών που έπεσαν σε χαράδρα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, για οκτώ ορειβάτες που έχουν εγκλωβιστεί στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου και έχουν εγκλωβιστεί, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Ταϋγέτου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για η διάσωσή τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος.

Παράλληλα, επιχειρούν 41 πυροσβέστες καθώς και η ομάδα Ίκαρος (drone) Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση.