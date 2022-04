Ταξίδι 15.000χλμ γεμάτο παρακάμψεις για το αεροπλάνο που πήρε Ρώσους διπλωμάτες από την Αθήνα

Μακρύ αποδείχτηκε το ταξίδι του ρωσικού αεροσκάφους που είχε ως αποστολή να παραλάβει τους 12 Ρώσους διπλωμάτες που απελάθηκαν από την Ελλάδα.

Η Ρωσία απέστειλε το αεροπλάνο για να παραλάβει το διπλωματικό προσωπικό της και παρότι η χώρα μας και η Ισπανία ενέκριναν την είσοδό του στον εναέριο χώρο τους – παρά τις σχετικές απαγορεύσεις – η πτήση έπρεπε να ακολουθήσει ειδική διαδρομή για να μην περάσει πάνω από χώρες που δεν επιτρέπουν τις διελεύσεις ρωσικών αεροσκαφών.

Αναγκάστηκε να διανύσει συνολικά 15.163 χιλιόμετρα, απόσταση που είναι λίγο μικρότερη από το μακρύτερο ταξίδι στον κόσμο: Σιγκαπούρη – Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Flight Radar.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Μόσχα με, αρχικό, προορισμό την Ισπανία και διένυσε σχεδόν διπλάσια απόσταση απ΄αυτή που θα έκανε συνήθως.

Από τη Μαδρίτη κινήθηκε προς τη χώρα μας αποφεύγοντας τη Μάλτα και την Ιταλία. Αφού πέρασε από Λιβύη και Αίγυπτο, προσέγγισε, τελικώς, την Αθήνα.

Το ταξίδι της επιστροφής έγινε δια μέσω πιο «φιλικών» εναέριων χώρων, καθώς πέρασε από την Τουρκία, που παραμένει ανοιχτή σε ρωσικές πτήσεις.

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world's longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr