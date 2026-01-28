Συναγερμός για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η οδός Ομήρου παραμένει προσωρινά κλειστή.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης προληπτικά πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας, απαγορεύοντας τη διέλευση πεζών και οχημάτων μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

