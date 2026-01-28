ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Συναγερμός για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος

Κλειστή η οδός Ομήρου - Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ στο σημείο

The LiFO team
The LiFO team
Συναγερμός για ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος Facebook Twitter
0

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η οδός Ομήρου παραμένει προσωρινά κλειστή.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης προληπτικά πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας, απαγορεύοντας τη διέλευση πεζών και οχημάτων μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Περισσότερα σε λίγο...

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑ ΝΗΣΙΑ ΛΙΣΤΑ

Ελλάδα / Ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ψήφισαν τις 20 καλύτερες χώρες: Τα 2 μέρη που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025, όπου ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ψήφισαν τις χώρες που ξεχώρισαν για την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και την αίσθηση σύνδεσης που προσφέρουν
THE LIFO TEAM
 
 