Στην Εισαγγελία Πειραιά σήμερα ο «Έλληνας Εσκομπάρ» μετά την κατάσχεση κοκαΐνης από πλοίο με προορισμό την Ευρώπη

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση του πλοίου - ελληνικών συμφερόντων - που εντοπίστηκε να μεταφέρει τεράστια ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Στο πλοίο επέβαινε πλήρωμα 5 ατόμων (4 Έλληνες και ένας Βούλγαρος), οι οποίοι και συνελήφθησαν ενώ στην Ελλάδα, κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν ακόμη πέντε άτομα σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο «Έλληνας Εσκομπάρ», παλιός γνώριμος των Αρχών, ο οποίος θεωρείται «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης και ιδιοκτήτης του πλοίου. Ο ίδιος συνελήφθη εν μέσω της διαδρομής Νέα Μηχανιώνα - Νέους Πόρους.

Σήμερα, ενώπιον της Εισαγγελίας Πειραιά θα βρεθούν οι πέντε συλληφθέντες.

Η διαδρομή του πλοίου

Όπως έγινε γνωστό, το πλοίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκης. Φόρτωσε στις ακτές της Λατινικής Αμερικής μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και το έφερνε στην Ευρώπη, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη οι ελληνικές Αρχές πού ακριβώς θα ξεφόρτωνε, κάτι που προσπαθούν να διαλευκάνουν.

Σημειώνεται πως το αλιευτικό έχει πλέον δέσει στο λιμάνι της νήσου Μαρτινίκα της Γαλλίας, όπου οι Αρχές συνεχίζουν την καταμέτρηση της ποσότητας ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν ήδη εντοπίσει πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης.

Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Παλιός γνώριμος των Αρχών, και όχι μόνο των ελληνικών, είναι ο συλληφθείς που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» κατάφερε για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών διωκτικών Αρχών μέχρι το 2004, όταν κατάφεραν να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που τον έστειλαν στην φυλακή.

Ακόμη και πριν τη σύλληψή του το 2004 στην Στουτγκάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεφεύγει, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 80′ έως και το 2000 αρκετές φορές οι ελληνικές Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για τις δραστηριότητες του από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ ακόμα και εμπλοκή σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας με πληρωμή ποσότητες κοκαΐνης και όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, ανέλαβε εκείνος τις μεταφορές κοκαΐνης προς την Ευρώπη για μεταφορά ναρκωτικών στην Αμβέρσα από Λατινική Αμερική και μέσω Σενεγάλης.