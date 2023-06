Στη Μύκονο Ματ Ντέιμον, Κρις και Λίαμ Χέμσγουορθ

Στη Μύκονο βρίσκονται οι ηθοποιοί Ματ Ντέιμον, Κρις και Λίαμ Χέμσγουορθ.

Η κάμερα του MykonosLive tv απαθανάτισε τον Ματ Ντέιμον να μιλά και να χαμογελά με φίλους του στη Μύκονο.

O Ματ Ντέιμον έφτασε στη Μύκονο με τη σύζυγό του Λουτσιάνα Μπαρόσο και μερικούς καλούς φίλους μεταξύ των οποίων ο πρώην σύζυγος της Miley Cyrus, ο ηθοποιός Λίαμ Χέμσγουορθ με τη σύντροφό του Γκαμπριέλα Μπρουκς και ο αδελφός του Κρις Χεμσγουορθ επίσης ηθοποιός.

Ο Ματ Ντέιμον και τα αδέλφια Χέμσγουορθ δεν σταμάτησαν να βγάζουν φωτογραφίες και να διασκεδάζουν σύμφωνα με το tmz.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη στη Μύκονο βρέθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ την περασμένη εβδομάδα και ο Κρίστιαν Μπέιλ με την οικογένειά του.

Matt Damon Vacations With Chris and Liam Hemsworth in Greece https://t.co/nc6KMbWG8n