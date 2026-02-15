Στη δημοσιότητα σπάνιες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σπάνιες φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν οι οποίες φέρεται να παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων από τους 200 άνδρες που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Οι φωτογραφίες βγήκαν σε δημοπρασία στο ebay από έναν πωλητή από το Βέλγιο και φέρεται να έρχονται από τον Μάη του 1944.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται αγωνιστές που οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα, ωστόσο, η γνησιότητα των φωτογραφιών δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Οι 200 της Καισαριανής ήταν Έλληνες πολιτικοί κρατούμενοι που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής από τις ναζιστικές δυνάμεις Κατοχής, ως αντίποινα για τη δράση της αντιστασιακής οργάνωσης του ΕΛΑΣ.