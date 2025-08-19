Χίος: Συνελήφθη 33χρονος που προσπάθησε σκοτώσει την πρώην σύντροφό του

Στη σύλληψη ενός 33χρονου που προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, προχώρησαν οι Αρχές στη Χίο.

Το αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο χωριό Ελάτα της Χίου, όταν ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά την 30χρονη πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, την τραυμάτισε στο κεφάλι και τον θώρακα, ενώ παράλληλα την χτύπησε με όπλο που είχε στην κατοχή του και στη συνέχεια έφυγε για να αποφύγει τη σύλληψή του.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού, όπου και νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρηνός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα γυναικοκτονίας, για ενδοοικογενειακή βία αλλά και παράνομη κατοχή όπλου, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σφαίρες όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου καθώς και ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.