Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, στην Πάτρα.

Το πρωί της Τρίτης τόσο ο 25χρονος όσο και ο 21χρονος φίλος του, οδηγήθηκαν στο δικαστήριο προκειμένου να απολογηθούν και στη συνέχεια κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συναυτουργία.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός είχε προσέλθει στο δικαστήριο για να καταθέσει ως μάρτυρας, κρίθηκε ύποπτος φυγής από την ανακρίτρια και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, με την κατηγορία του εμπρησμού κατά συναυτουργία.

Μάλιστα, φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής με την οποία μεταφέρθηκε στο σημείο ο 25χρονος, ενώ υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν τους δύο νεαρούς να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της φωτιάς.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στην Πάτρα: Ο 25χρονος απολογείται ξανά την Τρίτη με τον νέο συλληφθέντα