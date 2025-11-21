Στέφανος Τσιτσιπάς: Φέρεται να πλήρωσε το πρόστιμο και να παρέδωσε το δίπλωμα αυτοκινήτου

Χρονικό περιθώριο επτά ημερών, ώστε να ενημερώσει την αστυνομία για το ποιος οδηγούσε, είχε ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος φέρεται να εντοπίστηκε να οδηγεί το πολυτελές αυτοκίνητό του υπερβαίνοντας -κατά πολύ- το ανώτατο όριο ταχύτητας.

Σύμφωνα με το Mega, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν προέβη σε ανάλογη ενέργεια προς τις αρχές, ωστόσο φέρεται να πλήρωσε το πρόστιμο και να παρέδωσε το δίπλωμά του, παρά τους ισχυρισμούς πως δεν οδηγούσε ο ίδιος εκείνο το βράδυ.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως από τις 10 Νοεμβρίου έχουν σταλεί 350 κλήσεις για αυξημένη ταχύτητα στην Αττική Οδό. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως δεν οδηγούσαν οι ίδιοι ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, πολύ συχνά επιρρίπτουν την ευθύνη στους ηλικιωμένους γονείς, λέγοντας πως οδηγούσαν εκείνοι.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τι είπε η μητέρα του για την κλήση

Η μητέρα του Έλληνα τενίστα, Γιουλία Σαλνίκοβα, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφορικά με το περιστατικό, τονίζοντας πως ο γιος της βρίσκεται για διακοπές στην Αφρική, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του και ενόψει της προετοιμασίας του για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, ανέφερε πως o αθλητής δεν γνωρίζει για τον σάλο που έχει προκληθεί πίσω στην Ελλάδα, ενώ όταν αναφέρθηκε πως το συμβάν έλαβε χώρα πριν δύο μήνες, η ίδια είπε πως μάλλον οδηγούσε άλλος.

«Τώρα ο Στέφανος είναι Αφρική, κάνει διακοπές. Ήταν τότε στην Ελλάδα; Μάλλον θα οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα. Προετοιμασία θα κάνει Δεκέμβριο στο Τατόι και μετά θα πάει προς Αυστραλία (σ.σ.: Australian Open) σιγά σιγά. Στο αυτοκίνητο έχει προτίμηση στην Aston Martin από μικρή ηλικία. Του αρέσουν και τα ηλεκτρικά τα Tesla και μας έκανε δώρο από ένα σε εμένα και στον σύζυγό μου» δήλωσε χαρακτηριστικά.