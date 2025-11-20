«Δεν οδηγούσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το αυτοκίνητό του», λέει ο δικηγόρος του τενίστα

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, τοποθετήθηκε αναφορικά με την είδηση που δημοσιεύθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας τενίστας εντοπίστηκε να οδηγεί το πολυτελές αυτοκίνητό του με απαγορευτική ταχύτητα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν οδηγούσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το αυτοκίνητό του, το οποίο κινούνταν με 210 χιλιόμετρα και πως ο τενίστας βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Πληροφορίες που μετέδωσαν τηλεοπτικές εκπομπές, ανέφεραν, ότι οι «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας κατέγραψαν το supercar του κορυφαίου αθλητή να κινείται με απαγορευτική ταχύτητα στην Αττική Οδό και η κλήση για την παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα του κανόνα για το όριο ταχύτητας, εκδόθηκε μέσω gov.gr.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φέρεται ότι θα πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να οδηγήσει για έναν χρόνο στη χώρα. Φέρεται ότι του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 2.000 ευρώ.