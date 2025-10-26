Σκιάθος: Νύφη έφθασε στην εκκλησία με περιπολικό

Το βίντεο που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων

Μετά τις αντιδράσεις για το περιπολικό που μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή και εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά ψυγείου, ένα ακόμη βίντεο έρχεται να αναζωπυρώσει τα ερωτήματα γύρω από τη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων, αυτή τη φορά από τη Σκιάθο.

Βίντεο που παρουσίασε το Mega, δείχνει μία νύφη να φτάνει στην εκκλησία συνοδευόμενη από περιπολικό και μοτοσικλέτα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του σταθμού, πρόκειται για πρώην δόκιμη αστυνομικό, η οποία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. για να πάει στον γάμο της.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. μετά από πρόβλημα στο αυτοκίνητό της. Πρόσφατα, άλλο περιστατικό προκάλεσε επικρίσεις όταν υπηρεσιακό όχημα χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά… ψυγείου.

