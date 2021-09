Από σήμερα Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου θα προμηθεύονται οι μαθητές όλων των βαθμίδων έξι δωρεάν self test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Yπουργείου Παιδείας.

Πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου, το τεστ πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν.

Ακολούθως, το self test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

Το Yπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Ειδικότερα, βεβαίωση self test "οφείλουν να φέρουν οι μαθητές, που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω), ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου). Οι εμβολιασμένοι μαθητές δε δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος", εξηγεί το υπουργείο. Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.