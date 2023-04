Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Αστυπάλαιας

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε σε περιοχή ανοιχτά της Αστυπάλαιας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:00 με το επίκεντρο να εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότια της Αστυπάλαιας και το εστιακό βάθος στα 108,4 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο μέτρησε τη δόνηση στα 5,3 Ρίχτερ, και αναφέρει πως το επίκεντρο ήταν σε περιοχή 24 χιλιόμετρα νότια νότια-ανατολικά της Αστυπάλαιας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 116 χιλιόμετρα.

