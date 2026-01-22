Σε ύφεση η κακοκαιρία - Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη.

Συνεχίζονται κατά τόπους οι βροχές και οι καταιγίδες, παρότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι σε ύφεση.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες .

. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα .

. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Στην Αττική η περισσότερη βροχή

Στην Αττική σημειώθηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.

Επιπλέον μέχρι χθες στις 23:40, σύμφωνα με τις μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σε Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά και Ηλιούπολη, καταγράφηκαν πάνω από 140 χιλιοστά βροχής.

Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή της βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη 21/01/2026, μέχρι τις 23.40, αξιοποιώντας τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών.