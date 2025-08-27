Σαλαμίνα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Βρωμοπούσι - Φέρεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, σε χαμηλή βλάστηση στον περιφερειακό προς Βασιλικά στην περιοχή Βρωμοπούσι και οι φλόγες έφτασαν κοντά στις αυλές σπιτιών.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο της φωτιάς, αυτή την ώρα έχει οριοθετηθεί, ενώ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά.

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν τις 22:00 ήχησε στην περιοχή μήνυμα και μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.