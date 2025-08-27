Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.