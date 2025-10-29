Ρούλα Πισπιρίγκου: Έχει ερυθηματώδη λύκο με εκφυλιστικές τάσεις

Η Ρούλα Πισπιρίγκου διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο, σύμφωνα με τη δικηγόρο της.

Η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, της μητέρας που καταδικάστηκε πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των δύο παιδιών της, ενώ ακόμα δεν έχει διεξαχθεί η δίκη για τον θάνατο του τρίτου παιδιού, έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, με εκφυλιστικές τάσεις.

Όπως ανέφερε η κ. Βάσω Πανταζή, μιλώντας σε εκπομπή του Alpha, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά και κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, καθώς στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Έχει εξεταστεί από δημόσιο νοσοκομείο, από τον ρευματολόγο της και τον ειδικό ιατρό της», ανέφερε αρχικά η δικηγόρος της. Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό, δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή. Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, γιατί στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο», κατέληξε.