Ελαφόνησος: Θαλαμηγός προσέκρουσε σε βράχια και διαλύθηκε - Βίντεο από το ατύχημα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας στην Ελαφόνησο.

Μία θαλαμηγός στην οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, επέβαιναν τέσσερα άτομα ελληνικής καταγωγής, προσέκρουσε στα βράχια, ανοιχτά της Ελαφονήσου.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να αρχίσει να μπαίνει νερό στο σκάφος, καθώς υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, όπως διακρίνεται και στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το περιστατικό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο Super Puma, όμως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο, δυσκόλεψαν την επιχείρηση διάσωσης.

Μετά από τις προσπάθειες, οι επιβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο Μολάων, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Το σκάφος παραμένει στο σημείο της πρόσκρουσης και είναι σε πλήρη εξέλιξη προσπάθειες για την απομάκρυνσή του.