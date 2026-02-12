Απαντήσεις για την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης έδωσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

«Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» τόνισε ο κ. Παναγόπουλος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα έργο κατάρτισης της ΓΣΕΕ, καθώς ούτε υλοποιεί, ούτε αναθέτει σε άλλους φορείς τέτοια έργα και κατήγγειλε δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος του.

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει διαπόμπευση και διαδικτυακό διασυρμό

«Σέβομαι τους δικαστικούς. Ξέρω τις δυσκολίες στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχουν στρεβλώσεις και αγκυλώσεις και δικαιούμαι να κάνω την ερώτηση, που δεν μου έχει έρθει κλήση για τη διερεύνηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ποιο κράτος δικαίου με προστάτευσε και ποιο θα με προστατεύσει; Πότε θα πάρω το πόρισμα της Αρχής όπου προΐσταται ο κ. Βουρλιώτης;», είπε.

Αιχμές άφησε ο κ. Παναγόπουλος και για τη συγκυρία, λέγοντας ότι η υπόθεση ξεκίνησε όταν πήγε στη Βουλή για τη συζήτηση της επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αφιερωθεί τον δικαστικό του αγώνα. «Είναι ένας ατομικός Γολγοθάς» είπε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας διαπόμπευση και διαδικτυακό διασυρμό που θα τον ακολουθούν σε όλη του τη ζωή, μαζί με πολλά για τα οποία ο ίδιος δεν έχει απάντηση.

Γιάννης Παναγόπουλος: «Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ, είμαι εκλεγμένος»

«Είμαι εκλεγμένος, η παρουσία μου δεν δυσχεραίνει την έρευνα, έχω την υποχρέωση να πάω την παράταξη στο συνέδριο. Είναι σαν να σκύβω σε όλους τους συκοφάντες που έστησαν την υπόθεση» ανέφερε.

Ο κ. Παναγόπουλος ερωτήθηκε και για εμπλοκή δικών του ανθρώπων. «Προσέλαβα την αδερφή μου ως καθαρίστρια στη ΓΣΕΕ επειδή το είχε ανάγκη. Καταδικάστε με για αυτό», απάντησε. «Ν' ανοίξουνν όσοι λογαριασμοί θέλουν».

Ερωτηθείς για το εάν έχει καταθέσει πόθεν έσχες, επικαλέστηκε το νομικό πλαίσιο: «Δεν με υποχρεώνει ο νόμος να καταθέτω πόθεν έσχες. Δεν ευθύνομαι για αυτό εγώ. Ο νόμος το λέει. Έχω ένα άτυπο πόθεν έσχες. Θα το δώσω. Είμαι τραπεζοϋπάλληλος δεν είμαι ο υπάλληλος που παίρνει 800 ευρώ. Είμαι στην ανώτερη βαθμίδα και πληρώνομαι. Τα στοιχεία θα τα δώσω και είναι όλα καθαρά».

Αναφερόμενος στα προγράμματα για κοινωνικούς εταίρους, υποστήριξε ότι μπορεί να ήταν και πάνω από 7. «Ένα υλοποιήθηκε ολόκληρο, αλλά δε σχετίζεται με τις 6 αυτές εταιρείες. Δεν υλοποιούν αυτές προγράμματα. Υπάρχει πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά αφορά λίγους ωφελούμενους. Μετά δυσκολίας θα καλύψει το 20%. Υπάρχει ακόμη ένα πρόγραμμα που δεν έχει ξεκινήσει. Αυτά είναι για την περίοδο 2020-2025», είπε, σημειώνοντας ότι το ΕΣΠΑ έχει παγώσει.

Ερωτηθείς, σχετικά, με τον τρόπο διάθεσης του κονδυλίου, ανέφερε ότι η ΓΣΕΕ παίρνει ένα ποσοστό για τα προγράμματα που δουλεύει. «Όταν δεν ολοκληρώνεται, τα υπόλοιπα τα παίρνουν οι ανάδοχοι και δεν είναι αυτές οι επίμαχες εταιρείες. Εμείς παίρνουμε ένα ποσοστό 3-3,5%», είπε. Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, τα χρήματα δεν αναμειγνύονται. Όταν αποπληρώνονται, κλείνει ο λογαριασμός.

Αναφερόμενος στο οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο, το οποίο δεσμεύτηκε, ανέφερε ότι πρόκειται για οικόπεδο που αγοράστηκε 140.000 ευρώ. «Ακριβώς δίπλα ο πωλητής που είχε ανάγκη πούλησε 2 στρέμματα με 90.000 ευρώ και άλλα με 100.000 ευρώ. Είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Το 50% των αγοραπωλησιών γίνονται κάτω από την αντικειμενική αξία. Δεν ελέγχομαι όμως για αυτό».

Γιάννης Παναγόπουλος: «Αυτό για το οποίο με κατηγορούν, είναι πλήρως ανυπόστατο»

Ο κ. Παναγόπουλος άφησε αιχμές κατά όσων «τολμούν να ζητούν να παραιτηθώ που μέχρι χθες με χάιδευαν και άνθρωποι που ερευνήθηκαν, καταδικάστηκαν και ούτε τότε παραιτήθηκαν».

Και συμπλήρωσε: «Δεν έχω διάθεση να εμπλακώ σε άλλη πίστα. Πλακώνονται στο όνομά μου υπουργοί και συμφέροντα. Αυτό που με κατηγορούν είναι πλήρως ανυπόστατο. Έπρεπε να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να σερβιριστεί».

Ερωτηθείς για την πισίνα στο σπίτι του, υποστήριξε ότι πρόκειται για στέρνα με προκάτ κατασκευή, που την έφτιαξε όταν η γυναίκα του υπέστη εγκεφαλικό.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγόπουλο, η μάχη γίνεται ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε συμφέροντα και είναι τεράστια τα κονδύλια της κατάρτισης, είπε. «Δεν θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχτούν τέτοια παιχνίδια», είπε, προαναγγέλλοντας προσφυγή στα ευρωπαϊκά και εθνικά δικαστήρια.

Επίσης, υποστήριξε πως «όλα τα προγράμματα κατάρτισης γίνονταν με συμβάσεις και ήταν τιμολογημένα. Δεν λείπει ούτε μία ανάρτηση ούτε στα ελληνικά πρόγραμμα ούτε στα ευρωπαϊκά. Τα έψαξα εγώ και οι συνεργάτες μου».

«Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» τόνισε ο κ. Παναγόπουλος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα έργο κατάρτισης της ΓΣΕΕ, καθώς ούτε υλοποιεί, ούτε αναθέτει σε άλλους φορείς τέτοια έργα και κατήγγειλε δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Υπόθεση Παναγόπουλου: Στην Οικονομική Εισαγγελία το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος