Γιώργος Μαζωνάκης: Χειρουργείται το Σάββατο

Όσα αναφέρουν οι γιατροί του τραγουδιστή

Φωτογραφία: facebook
Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, σύμφωνα με πληροφορίες, ένιωσε έντονη αδιαθεσία το βράδυ της Τρίτης (10/2) και παρουσίασε ξαφνικά έντονους πόνους στην κοιλιά και ανέβασε υψηλό πυρετό.

Λίγη ώρα νωρίτερα, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα συνεχίσει τη νοσηλεία του έως και το Σάββατο, όταν θα υποβληθεί σε εγχείριση, καθώς έχει δύο πέτρες στη χολή.

Οι γιατροί επισημαίνουν πως πρόκειται για χειρουργείο ρουτίνας καθώς θα γίνει λαπαροσκοπικά και πως ο τραγουδιστής θα λάβει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

