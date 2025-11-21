Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους πυροβολισμούς σε σπίτι επιχειρηματία - Από την Αθήνα οι δράστες

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση πυροβολισμών σε σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, περιστατικό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025, στην περιοχή του Ασγούρου.

Οι δράστες πυροβόλησαν 14 φορές προς την πλευρά του σπιτιού του επιχειρηματία στη Ρόδο, ενώ άφησαν στην είσοδο της μονοκατοικίας ένα μαύρο στεφάνι, το οποίο κατασχέθηκε για βιολογική και δακτυλοσκοπική διερεύνηση. Μάλιστα, από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι ο εκτελεστής κινήθηκε με ποδήλατο πιθανότατα ηλεκτρικό.

Μετά τους πυροβολισμούς διέφυγε περίπου τρία χιλιόμετρα προς αδιέξοδο όπου τον ανέμενε συνεργός με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Οι δύο κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο Διαγόρας στάθμευσαν σε ιδιωτικό χώρο και επιβιβάστηκαν σε πτήση για Κάρπαθο με μετεπιβίβαση προς Αθήνα. Σε κοντινό σημείο από τη διαδρομή βρέθηκαν ενδείξεις για το σημείο όπου βάφτηκε το στεφάνι πριν τοποθετηθεί στην είσοδο της οικίας.

Ρόδος: Ποιοι είναι οι πέμπτοι ύποπτοι

Το όχημα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε μισθωθεί στην Αθήνα και μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς στη Ρόδο. Η ιχνηλάτηση αυτού του κύκλου μεταφοράς αποδείχθηκε καίρια για τη χαρτογράφηση ρόλων.

Η προανάκριση έχει αποτυπώσει τρεις βασικούς υπόπτους που κινήθηκαν από την Αθήνα. Πρόκειται για ημεδαπό 23 ετών για άνδρα ουκρανικής εθνικότητας 37 ετών και για άνδρα αιγυπτιακής εθνικότητας 29 ετών. Ο τελευταίος μίσθωσε στην Αθήνα το αυτοκίνητο και το απέστειλε με πλοίο στη Ρόδο παραχωρώντας το στους άλλους δύο.

Στο κάδρο περιλαμβάνεται ακόμη άγνωστος ως χειριστής του οχήματος μετά την αναχώρηση των δύο από το νησί, ενώ στην κορυφή της δικογραφίας εξετάζεται πέμπτο πρόσωπο ως πιθανός ηθικός αυτουργός. Για πράξεις που απαιτούνται στην Αθήνα συνεπικουρεί αρμόδια κεντρική υπηρεσία εκβιασμών της ΕΛΑΣ με κλιμάκιο που μετέβη στη Ρόδο.

Οι κάλυκες και τα θραύσματα βρίσκονται σε βαλλιστική επεξεργασία. Το μαύρο στεφάνι εξετάζεται για βιολογικό υλικό και αποτυπώματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τεχνικό έλεγχο του καταγραφικού της οικίας από αρμόδιο τμήμα στην Αθήνα για ανάκτηση τυχόν υλικού ή εντοπισμό ίχνους παραβίασης. Βίντεο από εσωτερική κάμερα επιβεβαιώνει ως χρονικό ορόσημο τους πυροβολισμούς στις 05.10 της 13ης Νοεμβρίου 2025.

Με πληροφορίες από Δημοκρατική